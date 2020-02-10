Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.