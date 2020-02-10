Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.02.2020 20:19
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 20:22

Son dakika: Cumhurbaşkanlığından flaş açıklaması: Saldırı en sert şekilde kınandı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, ’deki son durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığından flaş İdlib açıklaması
başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin 'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı, Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği şiddetle vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanlığından flaş İdlib açıklaması: Saldırı en sert şekilde kınandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri