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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 22:06

İşte belge işte 'nin kaçak büfe skandalı

'nun başkan olduğu ’li , encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve 'in sahibi 'a ait olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde Ali Kıdık’ın ortağı olduğu şirketin büfenin koyulduğu günden 1 hafta sonra kurulduğu tespit edildi.

İşte belge işte İBB'nin kaçak büfe skandalı

'nun başkan olduğu 'li , encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu.

RESMİ BELGE VE İZİN BELGESİ İBRAZ EDİLMEDİ
zabıta ekipleri encümen kararı olmadığı ve herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği gerekçesiyle büfeyi kaldırmak istedi.

İBB ZABITASI 24 SAAT NÖBETE BAŞLADI
İBB tarafından büfenin başında beklemek için görevlendirilen zabıta ekipleri ile büfeyi kaldırmak için gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi. İBB zabıtası kaçak büfenin başında 24 saat kesintisiz nöbet tutmaya başladı.

BÜFENİN İP'Lİ MECLİS ÜYESİ VE AİRPORT HABERİN SAHİBİ KIDIK'IN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi 'a ait olduğu belgeleriyle ortaya çıktı.

TEZGAHI PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN KURDULAR
Büfe'nin ' ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.' şirketine ait olduğu ve kaçak büfenin Güngören'e koyulduğu tarihten 7 gün sonra yani 27 Ocak 2020'de kurulduğu testip edildi.

"Merter Büfe ve Gıda" şirketinin sahibi olarak görülen Fatih Akdeniz'in İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu 'Airport Haber' sitesinin yazarı olduğu ortaya çıktı.

İYİ PARTİ'Lİ KIDIK'IN ADRESİYLE AYNI
27 Ocak 2020'de kurulan şirketin adresi ile İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu 'Ak Medya Yayın Yapım Filim. İt. İh. Tic. Ltd. Şti.' şirketiyle aynı adreste de olduğu ortaya çıktı.

KÜNYEDEN İSMİ SİLDİRDİ
Kıdık, kaçak büfe skandalı patlayınca yazarı Fatih Akdeniz'in adını Cumartesi günü apar topar Airport sitesinin künyesinden sildirdi.

Akdeniz'le olan görünür bağlantısını silmeye çalışan Ali Kıdık ismi künyeden kaldırsada sosyal medya paylaşımları ve yazar olarak geçtiği haberin görüntüleri skandalı belgeledi.

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANI DEMİR SKANDALI İBB MECLİSİNDE ANLATTI


Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir CHP ve İP'in karıştığı kaçak büfe skandalını İBB Meclisinde tüm detaylarıyla anlattı.

SKANDALIN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN BÜFE KALDIRILDI
CHP'li İBB ve İYİ Parti Meclis Üyesi ve 'in sahibi Ali Kıdık'ın ortaklaşa giriştiği skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak büfe kaldırıldı.

TAKVİM.COM.TR / ÖZEL

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