29 Temmuz 2018'de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeninin 'Fentanil' olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre Ayşe Karaman'ı öldüren ilacın kanda olup öldüğü evde olmaması şüpheleri de beraberinde getirdi. Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli TIP İhtisas Kurulu, 13 Ocak'ta Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunduğu raporunda Ayşe Karaman'ın kanında tespit edilen fentanil oranın öldürücü olduğu tespitinde bulundu.