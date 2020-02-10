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  • 10.02.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 10:10

'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken fentanil detayı

2018’de erkek arkadaşı doktor ’ın evinde ölü bulunan hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. raporuna göre, olay yerinde bulunan enjektör ve ampullerde Ayşe Karaman’ı öldüren Fentanil’e hiç rastlanılmadı.

Ayşe Karaman'ın ölümünde dikkat çeken fentanil detayı

29 Temmuz 2018'de erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeninin 'Fentanil' olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in özel haberine göre Ayşe Karaman'ı öldüren ilacın kanda olup öldüğü evde olmaması şüpheleri de beraberinde getirdi. Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli TIP İhtisas Kurulu, 13 Ocak'ta Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına sunduğu raporunda Ayşe Karaman'ın kanında tespit edilen fentanil oranın öldürücü olduğu tespitinde bulundu.

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