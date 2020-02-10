CHP'de 37'nci Olağan Antalya İl Kongresi'nin yapıldığı gün ortaya çıkan ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada hızla yayılan ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, CHP'de iç savaşın göstergesi olarak yorumlandı.



YOK OLACAKLAR

Ne zaman yapıldığı belirtilmeyen ses kaydında, Böcek CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Milletvekili Çetin Osman Budak ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a yükleniyor. Ses kaydında, "Benim aleyhimde olup bugüne kadarki çakallık yapanlar benim neyimi karıştırıyorlar. Bu adamlar hepsi topluca yok olacaklar. Ümit'i (Uysal) de, Ahmet'i de (Kumbul), Çetin'i (Osman Budak) de hepsi yok olacaklar. Çünkü aleyhimde konuşuyorlar" ifadeleri yer aldı.



KONGRE YERİNE MAÇA GİTTİ

Böcek konuşmasında bu üç ismi kendisiyle ilgili dosya vermekle suçluyor. Böcek, "İstediğini istediği yere götürsünler. Elinden geleni kimse arkasına koymasın. Beni karalamak için ne dosyalar vermişler buralara" derken, konunun içeriğiyle ilgili ise bilgi yer almıyor. Ses kaydının yayınlandığı gün gerçekleşen il kongresine Muhittin Böcek Kayseri'de olduğu gerekçesi ile katılmadı. Böcek'in suçladığı üç isim de kongre de yerini alırken, Böcek ise aynı saatlerde Kayseri'de oynanan Antalyaspor-Kayserispor maçını tribünden takip etti. Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongrede mevcut il başkanı Ahmet Kumbul ile Nusret Bayar yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Nusret Bayar 331'e karşı 296 oy farkıyla kazandı ve CHP İl Başkanı oldu.



ADAYLIK SÜRECİNDE DE ORTALIK KARIŞMIŞTI

Muhittin Böcek ile ses kaydında hedef aldığı üç isim yerel seçimler öncesinde de karşı karşıya gelmişti. Çetin Osman Budak ve Ümit Uysal'ın da Büyükşehir Belediye Başkanlığını istemesi sonrası, üç isim karşı karşıya gelmişti. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da bu süreçte Böcek'in karşısında yer almıştı. Hatta seçim öncesi ortaya atılan CHP raporun da Böcek'le ilgili "Mevcut İl Başkanlığı ve yönetimi ile ve ilçe yöneticileri ve partililerin çoğu ile bağı zayıf olması genel anlamda eleştiri konusudur" ifadeleri yer almıştı.