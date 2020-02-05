Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, sevgilisi Uzm. Dr. Özgür Tarhan'ın evinde hayatını kaybetti. Tarhan, cinayet suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. Dr. Tarhan, Karaman'ın kapıyı üstten kilitlediğini bu nedenle eve çilingir çağırıp girdiğini söyledi. İfadesi alınan emlakçı Ergün Ç. ise "Üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.
Dr. Özgür Tarhan
Dr. Özgür Tarhan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.