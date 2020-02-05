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Kilit ifade! 'ın ölümü davasında emlakçı tanık olarak dinlendi

'da anestezi teknikeri , sevgilisi Uzm. Dr. 'ın evinde hayatını kaybetti. Tarhan, suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. Dr. Tarhan, Karaman'ın kapıyı üstten kilitlediğini bu nedenle eve çilingir çağırıp girdiğini söyledi. İfadesi alınan emlakçı Ergün Ç. ise "Üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.

Kilit ifade
'da anestezi teknikeri , sevgilisi Uzm. Dr. 'ın evinde hayatını kaybetti. Tarhan, suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına dün de devam edildi. Dr. Tarhan, Karaman'ın kapıyı üstten kilitlediğini bu nedenle eve çilingir çağırıp girdiğini söyledi. İfadesi alınan emlakçı Ergün Ç. ise "Üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.



Dr. Özgür Tarhan

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