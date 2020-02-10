Son dakika haberleri: Suriye İdlib'ten acı haber geldi. 5 asker şehit oldu 5 asker de yaralandı. Suriye İdlib'ten acı haber geldi. 5 asker şehit oldu 5 asker de yaralandı. Geçtiğimiz hafta da 5 askerimiz şehit olmuştu. Peki Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri rütbeleri nedir? İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır.

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