Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETLERİ

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

(Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.

İSTANBUL'DAKİ UÇAK KAZASI

Bu konuyla ilgili ortaya atılan bazı iddialara itibar edilmemelidir. Kurumlar kendi soruşturmalarını yürütüyor.