Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.02.2020 14:39
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 14:49

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddialar ortaya atan Bülent Aydemir'e tepki göstererek, "Son derece haksız ve vicdansız bir açıklama oldu" ifadelerini kullandı.

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETLERİ
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

(Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili iddiası) Bir gazetecinin son derece yakışıksız şekilde çığ felaketine sanki sebep olmuş gibi bir yaklaşımı oldu. Haksız, vicdansız, kendisi de yaralanmış bir arkadaşımızı derinden üzen bir açıklama oldu. Zannediyorum o gazeteci de özür dilemiş.

İSTANBUL'DAKİ UÇAK KAZASI
Bu konuyla ilgili ortaya atılan bazı iddialara itibar edilmemelidir. Kurumlar kendi soruşturmalarını yürütüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri