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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 13:12

Son dakika: AK Partili 6 isimden hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... açıklamalarda bulundu. Elitaş, " ve hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak." dedi.

İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu

, 'un "'nün siyasi ayağı" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
Elitaş, "İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak. FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz." dedi.

Elitaş, "Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar. Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahmen Müfit Yetkin. 6 kişinin imzası var zaten bu önergelerde. Bizim FETÖ'nün siyasi olduğumuz suçlamasından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

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