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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 11:42

Son dakika: 'da 'lı teröristlere ilaç gönderen muhtar tutuklandı

Son dakika haberi... 'ın Lice ilçesinde, 'lı teröristlere ilaç gönderen Kali Mahallesi Muhtarı Ç.D., gözaltına alındı. Bir eczanede kalfa olarak çalışan Ç.D.'nin örgüt yöneticileri tarafından kendisine iletilen listede yer alan ilaçlar ve tıbbi malzemeleri, temin edip gönderdiği saptandı.

Teröristlere ilaç gönderiyordu... Flaş gelişme!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'ya yardım ve yataklık edenlerin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Lice ilçesindeki bir eczanede kalfa olarak çalışan Kali Mahallesi Muhtarı 'Cemil' kod adlı Ç.D. takibe alındı.

PKK'nın verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu belirlenen Ç.D.'nin örgüt yöneticilerince kendisine gönderilen listede yer alan ilaçlar ile tıbbi malzemeleri temin ettiği ortaya çıktı. İlaçların yaralanan ya da hastalanan teröristlerin tedavisinde kullanıldığı saptanırken, Muhtar Ç.D., Lice ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ç.D., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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