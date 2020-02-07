Hükümetten flaş Çin kararı! Koronavirüse karşı yeni tedbir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle Çin'den tahliye edilen vatandaşlarla birlikte onları getiren ekipte bulunan 61 kişiden alınan ikinci numunelerin de negatif çıktığını açıkladı. Bakan Koca, "(Çin'den getirilen Türk vatandaşları) Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı." dedi.

FLAŞ ÇİN KARARI

Koca, "Çin'den her türlü canlı cansız hayvan hayvansal ürünlerin ithalatını geçici olarak durdurma kararı alındı."dedi.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında ayrıca "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik." ifadelerine yer verdi.

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