GaleriDünya

Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Koronavirüse yakalanan kişilerin aniden yere düşüp can çekişerek ölmelerinin altında yatan sebebi, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh açıkladı. Dünyayı korkutan risk resmen duyuruldu. Ayrıca kritik tarih verildi: 15 Mart! İşte koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri

07.02.2020 09:39 - Son Güncelleme: 07.02.2020 09:46
Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ev sahipliğinde düzenlenen Koronavirüs ve Küresel Etkileri Paneli'nde konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

"ÇIRPINA ÇIRPINA ÖLÜMLERİN NEDENİ CİĞERLERE BİRİKEN SIVI"

Dr. Shaikh, Koronavirüse ilişkin açıklamasında virüse yakalanmış kişilerin aniden yere düştüğü anları değerlendirdi. "Buradaki insanların yere düşerek aniden ölmelerinin sebebi ciğerlerine biriken sıvı" diyen Dr. Shaikh, "İnsanların ciğerlerine sıvı birikince ciğerlerde şişme yaşandığı için nefes alamıyorlar ve nefes alamadıklarından dolayı da vaka aniden yere düşerek ölümle sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

"KORONAVİRÜS YENİ OLDUĞU İÇİN VÜCUTTA FARKLI TEPKİLER VEREBİLİYOR"

Koronavirüs'ün zatürreye sebep olduğunu belirten Dr. Shaikh, "Eğer hasta zatüre olursa sağlıkçılar bunu tespit eder ve zamanında müdahaleyi gerçekleştirir ama koronavirüs henüz tam olarak tanımlanamadığından dolayı virüse yakalanan kişilerin ölüm sebebinin altında yatan başka hastalık olup olmadığını tespit edemiyoruz. Dolayısıyla bu insanlar ciğerleri şişerek sıvıyla dolup nefes alamayacak duruma gelene kadar farkedilmediği için ölüme aniden yakalanıyorlar. Öte yandan koronavirüs insan vücudunda yeni olduğu için daha önce vermediği tepkileri de verebiliyor." diye konuştu.

Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

"KORONAVİRÜS BAŞKA HASTALIKLARI DA TETİKLİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'deki klinik bulguları topladığını vurgulayan Dr. Shasikh, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Koronavirüs bir yanda dururken aynı zamanda grip mevsimindeyiz. İnsanlara bulaşan Koronavirüs; astım, tansiyon veya başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Bütün ülkeler Çinli sağlık yetkilileri ile iletişime geçerek bölgede elde edilen veriler üzerinde çalışmalı."

Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

761 hasta deney için başvurdu...

Dünyayı sarsan virüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. İşte yaşananlar...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüsü tüm dünyaya duyurmuştu! Çinli doktor Li hayatını kaybetti
Koronavirüsü tüm dünyaya duyurmuştu! Çinli doktor Li hayatını kaybetti