Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

"KORONAVİRÜS YENİ OLDUĞU İÇİN VÜCUTTA FARKLI TEPKİLER VEREBİLİYOR"

Koronavirüs'ün zatürreye sebep olduğunu belirten Dr. Shaikh, "Eğer hasta zatüre olursa sağlıkçılar bunu tespit eder ve zamanında müdahaleyi gerçekleştirir ama koronavirüs henüz tam olarak tanımlanamadığından dolayı virüse yakalanan kişilerin ölüm sebebinin altında yatan başka hastalık olup olmadığını tespit edemiyoruz. Dolayısıyla bu insanlar ciğerleri şişerek sıvıyla dolup nefes alamayacak duruma gelene kadar farkedilmediği için ölüme aniden yakalanıyorlar. Öte yandan koronavirüs insan vücudunda yeni olduğu için daha önce vermediği tepkileri de verebiliyor." diye konuştu.