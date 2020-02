Koronavirüse yakalananlar neden çırpına çırpına ölüyor? Nedeni açıklandı

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637'ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Koronavirüse yakalanan kişilerin aniden yere düşüp can çekişerek ölmelerinin altında yatan sebebi, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh açıkladı. Dünyayı korkutan risk resmen duyuruldu. Ayrıca kritik tarih verildi: 15 Mart! İşte koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri

07.02.2020 09:39 - Son Güncelleme: 07.02.2020 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ