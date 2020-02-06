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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 14:11

Son dakika: 'deki uçak sıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

Son dakika haberi... , dün 'de yaşanan nın ardından iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.

İki pilot hakkında soruşturma

, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.


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Havalimanı'nda meydana gelen 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak sının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.

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