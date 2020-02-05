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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 19:00

'da çığ faciası! Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı

'da çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Soylu "Jandarma, , , itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" ifadelerini kullandı.

Soylu'dan Van'daki çığ faciasına ilşkin açıklama

'da çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

33 kişinin şehit düştüğü çığ faciasının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

"63 KARDEŞİMİZ BURADAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI"
"Jandarma, , , itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bir jandarma astsubay, 10 uzman çavuş şehit oldu. Bir Turkcell çalışanı, 3 itfaiye eri, 2 kara yolu çalışanı 2 de sivil vatandaş olmak üzere toplam 24 kişi buradan hastanelere vefat etmiş olarak nakledildi. İki kişi olduğunu değerlendiriyoruz.

"HAVA KARARIYOR. DEĞERLENDİRME YAPTIK, ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
İş makinesinin altında sıkışmış, arkadaşlar almak istediler ancak alamadılar. Oraya başka bir iş makinesinin indirilmesi gerekiyor. O da çığ riski var. Hava kararıyor. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz. Yarın sabah yine değerlendireceğiz, olay yerinde olacağız. Hava düzelebilirse almaya çalışacağız."

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