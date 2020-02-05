Son dakika: Van'da yeni çığ faciası! Ölü ve yaralılar var

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Tahminen 50'den fazla kişi çığ altında kaldı. Bize ulaşan bilgi o şekilde. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi." dedi.

Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.