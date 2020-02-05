Son dakika: Van'da yeni çığ faciası! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre Van'da dün akşam saatlerinde minibüsün üzerine düşen çığ sonrası bölgede çalışma başlatılmış ve 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Sabah saatlerinde minibüste kalan 2 kişinin daha kurtarılması için yapılan çalışma sırasında bir çığ daha düştü. Düşen ikinci çığ sonucu kar altında 50'den fazla kişi kaldığı öğrenildi.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürerken çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti.
SABAHIN İLK SAATLERİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalar esnasında AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine bir çığ düşmesi daha yaşandı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.
25 KİŞİ KURTARILDI
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, AA muhabirine, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.
Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Tahminen 50'den fazla kişi çığ altında kaldı. Bize ulaşan bilgi o şekilde. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi." dedi.
Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.