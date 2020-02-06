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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 13:35

Başkan 4. kez parlamentosuna hitap edecek!

Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis (NA) Başkanı , Başkan ’ın NA ve Senatoya hitap edeceğini söyledi. Erdoğan 2009, 2012 ve 2016’da da birer konuşma yapmıştı.

Erdoğan 4. kez Pakistan parlamentosuna hitap edecek!

oturumunda konuşan Başkan , Başkan Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE KONUŞMA YAPMIŞTI
Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Başkan Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan daha önce resmi ziyareti kapsamında geldiği Pakistan'da, Pakistan Meclisi ve Pakistan Senatosu ortak oturumunda Pakistanlı milletvekilleri ve senatörlere hitap etmişti.

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