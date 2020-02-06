Pakistan Ulusal Meclisi oturumunda konuşan Başkan Asad Kaiser, Başkan Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE KONUŞMA YAPMIŞTI

Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Başkan Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan daha önce resmi ziyareti kapsamında geldiği Pakistan'da, Pakistan Meclisi ve Pakistan Senatosu ortak oturumunda Pakistanlı milletvekilleri ve senatörlere hitap etmişti.