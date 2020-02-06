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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 10:48
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    • 06.02.2020 10:52

    'de yaşanan kaza sonrası 'nın leri yere çakıldı!

    Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıkan Pegasus’a ait uçak, lerinin çakılmasına neden oldu. Pegasus Havayolları hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6’nın üzerinde kayıpla güne başladı.

    Pegasus Havayolları'nın hisseleri yere çakıldı!

    leri, dün - seferini yapan uçağın iniş sonrası pistten çıkması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sert düşüşte.

    Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde inişten sonra Havalimanı'nda pistten çıkarken; üç kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.

    'da işlem gören Pegasus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6.56 düşüşle açıldıktan sonra saat seans başında yüzde 4.88 kayıpla 71.1 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1 artıda.

    Oyak Yatırım'ın sabah notunda, dünkü kazanın hisse üzerinde negatif etki yaratabileceğine işaret edildi. Pegasus, bugün saat 13:00'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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