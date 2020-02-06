Ana muhalefet partisi CHP, özellikle mevcut Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde son yıllarda Türkiye'nin çıkarlarına değil Türkiye düşmanlarının çıkarlarına çalışıyor.



Özellikle Irak'ta ve Suriye'de Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için yürüttüğü politikalara destek vermek yerine engel olmayı seçen CHP yönetimi, son günlerde de Doğu Akdeniz konusunda milli çıkarlarımıza ket vurma girişiminde.

DOĞU AKDENİZ'DE SÖYLEM BAŞKA EYLEM BAŞKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan sondaj gemilerini, firkateynlerini görmezden gelerek ağustos ayında Nevşehir il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Akdeniz'in yer altı zenginliklerinden yararlanmak için "Armut piş, ağzıma düş" politikasının bir işe yaramayacağı ortada." İfadelerini kullanmıştı.







Kılıçdaroğlu'nın Doğu Akdeniz şovuna karşın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Libya tezkeresine karşı olduklarını ifade etmişti. CHP Meclis'te tezkereye red oyu verdi. CHP'nin eylem ve söylemlerindeki çelişkili ve tutarsız tavrı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY LİBYA YÖNETİMİNİ YOK SAYARAK TERÖRİST HAFTER'E SAHİP ÇIKTI

CHP'nin Türkiye karşıtı odakların çıkarlarına hizmet eden politikaları bununla sınırlı değil. CHP'li Engin Altay da Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği ve Akdeniz'de oynanan büyük oyunu bozduğu mutabakatla ilgili akılalmaz sözler sarfetti. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Türkiye'nin Libya'da tanıdığı ulusal mutabakat hükümetini yok sayan, CHP'li vekil, mevcut hükümeti devirmeye çalışan, "Doğu Akdeniz'e Türk gemileri batırırız" diyen Hafter'e destek verdi.

"Trablus yönetimi cihatçı bir yönetim. Tobruk yönetimi daha makul..." bu skandal ifadelerin sahibi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay! TBMM'de bu cümleleri kuran Altay, Türkiye'nin "Akdeniz" mutabakatını imzaladığı Libya'daki meşru hükümeti yok saydı.

İmza attığı Türkiye karşıtı haberlerle sıkça gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda CHP saflarına katılan ODA TV yazarı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savundu.



PYD'YE GÜZELLEME

CHP'li Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.





"S-400 NİYE ALINDI? BİZE KİM SALDIRACAK?"

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, kendi hava savunma sistemlerini satın alma yoluna gitmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' demişti.