Her gün yeni bir çarkı ve ve tutarsızlığıyla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine çelişkili söylem ve uygulamalarıyla gündemde.

SÖYLEM BAŞKA EYLEM BAŞKA!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan sondaj gemilerini, firkateynlerini görmezden gelerek ağustos ayında Nevşehir il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Akdeniz'in yer altı zenginliklerinden yararlanmak için "Armut piş, ağzıma düş" politikasının bir işe yaramayacağı ortada." İfadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Akdeniz'de olmadığını iddia ederken Türkiye'nin de orada bir adım atması gerektiğini ifade ediyordu. Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz'deki varlığını daha da güçlendirmek için Libya hamlesini yaptı. Kılıçdaroğlu bu sefer de "Ne işimiz var Libya'da" diye çıkıştı.

Bugün mecliste oylanan Libya tezkeresine ilişkin 30 Aralık tarihinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de Libya tezkeresine karşı olduklarını ifade etmişti. Ve CHP Meclis'te tezkereye red oyu verdi. CHP'nin eylem ve söylemlerindeki çelişkili ve tutarsız tavrı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

TEZKERE MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Libya tezkeresi CHP, İP, SAADET VE HDP'nin karşı çıkmasına rağmen AK Parti ve MHP'nin 325 "evet" oyuyla Meclis'ten geçti.