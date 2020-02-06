Son dakika: Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? O ilçelerde eğitime ara verilmesi süresi uzatıldı

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı eğitime ara verilmesi süresi uzatılmıştı. Bilindiği üzere, deprem bölgesi Elazığ'ın tüm ilçelerinde, Malatya'nın ise bazı ilçelerinde 10 Şubat'a kadar eğitime ara verilmişti. Elazığ ve Malatya Valiliği'nden okulların açılma süresi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir."

Buna göre, Elazığ'da okullarda ikinci yarıyıl 17 Şubat'ta başlayacak.

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi.