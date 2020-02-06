On binlerce mahkum yakını ve mahkum af yasası hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda yeni yargı reformu ile yaklaşık 150 bin mahkumun serbest bırakılacağı tahmin ediliyor. Çalışmaların tamamlanıp son haliyle Başkan Erdoğan'a sunulmasının ardından, Başkan Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklamış ve büyük beğeni ile karşılaşılmıştı. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Peki af yasasında son durum nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak?

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