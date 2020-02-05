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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 18:52

Son dakika haberleri: 'nda ! Uçak hangi havayoluna ait? Hangi seferi yapıyor?

Bugün akşam saatlerinde 'nda yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün bir uçak kazası yaşandı. İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı ve uçakta yangın çıktı. Peki, uçak hangi havayoluna ait? Hangi seferi yapıyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası!

Son dakika haberi... 'nda meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UÇAK HANGİ HAVAYOLUNA AİT?

Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

HANGİ SEFERİ YAPIYORDU?

Pegasus Hava Yolları'na ait uçak İzmir-İstanbul seferini yapıyordu.

Detaylar geliyor...

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