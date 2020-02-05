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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 16:48

Son dakika: , Van'daki çığ bölgesinde

Son dakika haberi... 'dan uçakla Van'a gelen , helikopterle Van'dan çığ bölgesine hareket etti. 'dan yapılan açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı." denildi.

Bakan Soylu çığ bölgesinde

, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

Başkanı Güllüoğlu ile 'dan uçakla Van'a gelen , helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

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