Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında, Elazığ'daki deprem felaketinin acıları dinmeden, Van'daki çığ felaketinde canların yitirildiğini üzüntüyle öğrendiklerini kaydetti.

Birbiri ardına gelen bu üzücü haberlerin kendilerini derinden sarstığını belirten Akıncı, "Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, Facebook hesabından, "Van'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kardeşimizin yaşamını yitirmesi ve yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve hükümetimiz adına ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, ulusumuzun acısını yürekten paylaşıyorum." mesajını paylaştı.

Meclis Başkanı Uluçay da Facebook üzerinden bir mesaj yayımlayarak, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde vatandaşların hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Uluçay, "Yaşanan acıyı Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye'deki kardeşlerimiz ile birlikte yüreğimizde hissettiğimizi belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm Türk ulusunun başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Taçoy da Twitter'dan, "Van'da art arda yaşanan çığ felaketini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.