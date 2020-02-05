Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.02.2020 16:07
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 16:20

çiğ felaketi son dakika haberleri: şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir?

'dan gelen acı haber Türkiye'yi sarstı. ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söylemişti. Son gelen açıklamada ise 9 sivil, 8 Jandarma, 3 itfaiyeci ve 3 korucu olmak üzere toplam 23 şehit var. Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 23 kişinin şehit olduğu çığ bölgesinde üçüncü çığ uyarısı yapıldı. Peki şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir? Detaylar takvim.com.tr'de.

Van Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir?

Çığın yaşandığı bölgeye giden Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerden çok sayıda kişinin çığ altında kaldığını ifade ederek, "30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi." dedi. Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriVan çiğ felaketi son dakika haberleri: Van Jandarma şehitleri isimleri, rütbeleri ve memleketleri nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri