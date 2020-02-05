Çığın yaşandığı bölgeye giden Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerden çok sayıda kişinin çığ altında kaldığını ifade ederek, "30'a yakın kişi kurtarıldı. Durumu ağır olup sevk edilenler var. Çalışmalar devam ediyor. İkinci çığ olayında şu ana kadar tespit edilen 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi." dedi. Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ