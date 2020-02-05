Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Son gelişmeler merakl araştırıyor ve hükümetten bir adım bekleniyor.



BAKAN GÜL: YAKINDA TBMM'DE

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin yakında TBMM'ye geleceğini bildirdi.





HANGİ SUÇLAR AF YASASINDA YOK?

17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Kapsam dışı tutulan suçlar şöyle sıralandı:

Terör suçları

Örgütlü terör suçları,

Kasten adam öldürme,

Cinsel istismar,

Kadına ve çocuğa şiddet,





Soykırım suçları,

İnsanlığa karşı işlenen suçlar,

İnsan üzerinde deney suçu,

Organ ve doku ticareti,

Reşit olmayana cinsel istismar,

Çocukların cinsel istismarı suçu,

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik fiiller, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs.