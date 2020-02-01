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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 12:08

1 Şubat ? nda kritik tarih belli oldu!

1 Şubat ? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı. Erdoğan son yaptığı açıklamada ceza indiriminin içinde bulunduran ikinci yargı paketinin birkaç hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini bildirdi. Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak.

Hangi suçlara af gelecek? Af yasasında kritik tarih belli oldu!

Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum hakkında araştırmalar yapıyor. Binlerce vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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