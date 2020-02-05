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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:36

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan , "Türkiye'nin Suriye'deki varlığı çıkar hesabı değildir. Bizim elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var. Anlaşmanın gereği olarak Suriye'deyiz." dedi.

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Başkan , partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. Bu millet mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir.

GEREĞİNİ YAPARIZ
Elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı var. Gereğini yapacağız. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana Mutabakatı, Türkiye'ye gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkını tanıyor.

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