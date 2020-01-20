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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:27

nda son dakika! Bakan Gül açıkladı.. 20 Ocak ?

ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayın programında kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? ne zaman açıklanacak?

Af yasası son durum

Af yasası son dakika... Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde 'cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a indirim yapılmayacağı açıklanmıştı. Af yasası ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül katıldığı canlı yayında infaz yasasından, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yargı reformlarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af yasası son durum nedir? İşte detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Yargı Paketi'nin birkaç hafta içinde Meclis'in gündemine getirileceğini açıkladı. Af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer alacağı ikinci yargı paketinin detayları belli oldu. Yasanın hangi tarihe çıkacağı resmi olarak belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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