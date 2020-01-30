31 Ocak af ve ceza indirimi çıktı mı? Taslak metin ortaya çıktı! Af yasasında bugün son durum: 42 bin kişi tahliye olacak!

Af yasasında son durum ve af yasası son gelişmeler neler, af yasası kimleri kapsayacak araştırması devamlı olarak araştırılmaktadır.

Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada af yasası ceza indiriminin içinde bulunduran ikinci yargı paketinin birkaç hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini bildirdi. Bu bağlamda bugün kritik bir gün yaşanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 vekil ile infaz düzenlemesi üzerinde görüşecek. 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak toplantıya 60 vekilin katılacağı öğrenildi. 60'ar kişilik grup halinde yapılacak toplantılarda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. İşte, 30 Ocak genel af yasasında son durum gelişmeleri...

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