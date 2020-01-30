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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:20

31 Ocak af ve ceza indirimi çıktı mı? Taslak metin ortaya çıktı! Af yasasında bugün son durum: 42 bin kişi tahliye olacak!

Binlerce vatandaş af yasasına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? ve 'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. Af yasası ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Af çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taslak metin ortaya çıktı!

Af yasasında son durum ve af yasası son gelişmeler neler, af yasası kimleri kapsayacak araştırması devamlı olarak araştırılmaktadır.
Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada af yasası ceza indiriminin içinde bulunduran ikinci yargı paketinin birkaç hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini bildirdi. Bu bağlamda bugün kritik bir gün yaşanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 vekil ile infaz düzenlemesi üzerinde görüşecek. 30 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak toplantıya 60 vekilin katılacağı öğrenildi. 60'ar kişilik grup halinde yapılacak toplantılarda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. İşte, 30 Ocak genel af yasasında son durum gelişmeleri...

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