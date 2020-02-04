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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 12:49

Son dakika: TSK’dan ve kırsalına takviye

, Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda gönderdi. ’te uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.

TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye

(TSK), ve 'e lardan oluşan takviye gönderdi. İdlib'in doğusundaki Serakip köyünde bulunan farklı kontrol noktalarına gönderilen 20 zırhlı araç, İdlib'in Kafrlusen geçidinden geçti. Serakip köyünde 4 farklı kontrol noktası kuruldu.

5 KARA YOLUNDA KONTROL NOKTALARI KURULDU
Öte yandan İdlib'in çevresinde güvenlik önlemleri almak için yeni kontrol noktaları da kuruldu. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden 'e kadar uzanan uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.

Halep kırsalına gönderilen takviye ekipler, Halep'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Zirbah köyünde yeni kontrol noktaları kurdu.

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polatb polatb

terör örgütü bahanesiyle katliam yapıyor suriye.

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cevapla 04.02.2020 12:53
polatb polatb

seferberlik ilan edilsede savşasak.Bu iş başka çözülmeyecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.02.2020 12:52
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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