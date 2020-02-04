Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yaşanan krize çözüm bulmak için çalışıyoruz. Rejimin saldırganlığı ve arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek ve durdurmak için, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi komşumuz Rusya'yla çaba sarf ediyoruz. Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ancak bize de saldırılar oluyor. Bunların karşılığını verdik vereceğiz.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİ

Kıtamızda yaşanan sorunların çözümü için daha aktif rol oynamaya çalışacağız. Önümüzdeki süreçte bu sorunların çözümü için siz Asya'daki dostlarımızla çalışmak istiyoruz. Türkiye, güçlü bir NATO üyesi ve önemli bir Avrupa ülkesi olarak Asya ile ilişkilerimizde bir çelişki görmüyoruz. Bu bir çelişki değil, birbirini tamamlayan politikalardır. Batılı kimliğimiz, Asya'daki varlığımızı, Asya ile aramızdaki bağlar da Avrupa'daki mevcudiyetimizi güçlendirecektir.





ASYA İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİ MEVCUT

Bir Asyalı olarak Asya'yı iyi biliyoruz. Güçlü ilişkilerimiz mevcut. İkili ilişkilerde birçok Asya ülkesiyle özel ilişkilere sahibiz. Asya'da 30 büyükelçiliğimiz ve 22 başkonsolosluğumuz mevcut. Tüm Asya ülkelerinde temsilciliklerimiz mevcut.

"ÖNCELİKLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Güçlü ilişkilerimize rağmen yoğun dış politika gündeminde Asya'yı zaman zaman ihmal ettiğimizi gördük. Bu nedenle Yeniden Asya girişimiyle bölge ile olan ilişkilerimizi canlandırmak istedik. Asya'nın yükselişine katkı sağlamayı arzuluyoruz. Geniş bir yelpazede, kazan kazan anlayışıyla önceliklerimizi gözden geçireceğiz.



KORONAVİRÜS SALGINI

Çin'deki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Çin devletine baş sağlığı diliyorum. Türkiye, Wuhan'a sağlık yardımı gönderen ender ülkelerden biri oldu. Tüm dünyada olduğu gibi uçuşlarla ilgili bazı tedbirler alıyoruz ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. Ayrıca Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardımlarımızı ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın yanı sıra kardeş Azerbaycan ve komşu Gürcistan ve Buglaristan vatandaşlarının tahliyesinde işbirliği yaptıkları için Çin makamlarına teşekkür ediyoruz.





"ASTANA VE SOÇİ SÜREÇLERİ YARA ALMAYA BAŞLADI"

Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı. Amacımız Astana ve Soçi süreçlerini canlı tutmak ve çözüme gitmek. Dün Lavrov'a 'Rejim saldırganlığını durdurmalı' mesajını verdim. Bizim gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemek. Rejim sürekli teröristler var diyerek böyle bir bahane ile İdlib'i almak için saldıracağını bekliyorduk.



"BAHANELERİ KABUL ETMİYORUZ"

Biz her faaliyetimizde bir dost ateşi olmasın diye bildirimlerde bulunuyoruz. Rejimi tutamıyoruz gibi bahaneleri kabul etmiyoruz.