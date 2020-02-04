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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 12:50

Son dakika: 'den paylaşımı! Bu fotoğraflarla duyurdular

Son dakika haberi... : hücumbotumuz ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait taarruz helikopterlerinin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usullerinin geliştirildiği “Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" 29 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında ’de icra edildi.

MSB'den Doğu Akdeniz paylaşımı!

'den paylaşımı dikkat çekti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hücum botuyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait taarruz helikopterinin katıldığı eğitimin gerçekleştiği belirtildi. Eğitimde, hücum botu ile helikopterin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usulleri geliştirildi.

Eğitim, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi.


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