Milli Savunma Bakanlığının Doğu Akdeniz'den paylaşımı dikkat çekti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG GURBET hücum botuyla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ATAK taarruz helikopterinin katıldığı eğitimin gerçekleştiği belirtildi. Eğitimde, hücum botu ile helikopterin birlikte çalışabilirlik ve koordinasyon usulleri geliştirildi.





Eğitim, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi.





