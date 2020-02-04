Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.02.2020 15:43
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:49

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'da 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgesi 'da açıklamalarda bulundu. " çalışmasını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık." dedi.

10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgesi 'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ ili genelinde yüzde 85'i tamamlamış durumdayız hasar tespitinin. Yerinde çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz.



YIKILACAK BİNA SAYISI
441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600. Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri