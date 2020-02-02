Yarın Elazığ ve Malatya'da okullar tatil mi? Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası günlük hayat normalleşiyor. Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından okullarda yarıyıl tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konuşuluyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, yarın Elazığ ve Malatya'da okullar tatil mi? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat'a kadar uzatılmış oldu.

Buna göre, okullar 10 Şubat'ta, üniversite ise 17 Şubat'a açılacak.