Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem sonrası devletin yaptığı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ'DA TESPİT ÇALIŞMALARI YÜZDE 60'I GEÇTİ

Kalıcı ihtiyaçları giderecek konutların yapımı. Hem de onlar yapılana kadar konteyner kentlerin yapım süreci süratle devam etmektedir. Bugün itibarıyla hasar tespitinde Elazığ'da yüzde 60 seviyesine gelmiş bulunuyoruz. İnşaAllah 3 gün içinde yüzde 90'ları görmüş olacağız. Neticeyi almış olacağız.

ELAZIĞ'DA BİNALARIN YÜZDE 25'İ ORTA VE AĞIR HASARLI

Ama şu an yaptığımız tespitlerde hemen hemen Elazığ'daki yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu, bilhassa eski yapılarda bunun yoğun olduğunu görmekteyiz. Aldığımız raporlar neticesinde de sahaya giderek yerinde projelerimizi de başlatmış bulunmaktayız. Bugün itibarıyla 93 yıkık binamız, 2785 ağır hasarlı binamız mevcut. 1675 orta hasarlı binamız var.

KONUT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI

Ayrıca söylediğim gibi rezerv alanlardaki çalışmamızı başlatmış bulunuyoruz. Kırsal kesimde tek katlı ve yanında ahırıyla, merkezi noktalarda zemin + 3 katlı biçiminde olacak konutlarımızın inşaatına da en kısa sürede başlamış olacağız.

Bölge olarak önemli sağlam bölgeleri belirlemiş durumdayız. 3 bölgede sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşasına da başlamış durumdayız."