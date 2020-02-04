Sarallar ve Şahinler davasında son dakika gelişmesi

Suç örgütü oldukları öne sürülen ve aralarında uzun süredir husumet bulunan Sedat Şahin liderliğindeki Şahinler grubu ile Burhanettin Saral önderliğindeki Sarallar grubundan 80 sanığın birlikte yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Duruşma savcısı, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin görüşünü açıkladı.
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