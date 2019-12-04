Sarallar operasyonunda çarpıcı detaylar! Silahlı saldırıları kamerada

Adı 'yaralama', 'tehdit' ve 'haraç alma' gibi yasa dışı silahlı suç organizasyonlarının çoğunda sıkça duyulan Sarallar grubunun karıştığı faili meçhul olaylar polisin operasyonuyla aydınlığa kavuşturuldu. Bahçelievler'de bir iş adamına ait tekstil fabrikasının kurşunlanması ve döviz işiyle uğraşan bir iş adamının 3 yıl içinde iflasına yol açan bir dizi faili meçhul olay aydınlatılırken, 7 gün önce yapılan son operasyonla yakalanan aralarında suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve şehirler arası yolcu taşıyan bir seyahat firmasının sahibinin de olduğu 23 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

04.12.2019 14:18 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





