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  • 05.12.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:28

Sarallar operasyonunda flaş gelişme!

Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarla gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri 'ın aralarında da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli ise kararıyla serbest bırakıldı.

Sarallar operasyonunda flaş gelişme!

merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 'ın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki 'na sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan 23 şüpheli tutuklama ve talepleriyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sayı çokluğu nedeniyle üç ayrı nöbetçi mahkemeye bölünerek sorguları tamamlandı.

BURHANETTİN SARAL DA VAR!
Sorgusu yapılan şüphelilerden aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 şüphelinin "Örgüt kurma, yönetme", "Silahlı tehdit", "Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

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