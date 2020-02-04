Son dakika: 2 PKK/YPG’li terörist, hudut karakollarımıza teslim oldu
Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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