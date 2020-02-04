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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:43

Son dakika: 2 /’li terörist, hudut karakollarımıza teslim oldu

Son dakika haberi... MSB: Terör örgütü ’da çözülme devam ediyor. ’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/’li terörist daha Mardin/ ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

MSB duyurdu: Teslim oldular
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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