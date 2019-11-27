Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.