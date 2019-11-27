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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:02

Son dakika: İstanbul'da Sarallar'a operasyon! Örgüt lideri dahil çok sayıda gözaltı var

İstanbul ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operasyon düzenledi. Örgütün liderlerinden 'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri 'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT LİDERİ DE GÖZALTINDA
İstanbul ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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