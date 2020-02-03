Uzmanlardan 'Coronavirüs' uyarısı: Şekeri olan dikkat etsin

Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı gerdi. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu virüsle ilgili önemli bilgiler verdi:öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve akciğer filminde gölge bulunan kişiler için kritik neden, hastalıkla temastır!Çünkü bu salgın tanısı için önemlidir. Aksi takdirde bu vakalar mevsimsel grip enfeksiyonu olarak kabul edilmelidir. Bu yönde önlemler alınarak panik yapılmamalıdır.