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Uzmanlardan 'Coronavirüs' uyarısı: Şekeri olan dikkat etsin

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı gerdi. ve . virüsle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Coronavirüs ile ilgili merak edilen detaylar ve dikkat etmeniz gereken hususlar...




Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı gerdi. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu virüsle ilgili önemli bilgiler verdi:

KİMDEN KORKALIM?
Ateş, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve akciğer filminde gölge bulunan kişiler için kritik neden, hastalıkla temastır! Yani bu bulguları taşıyan kişi son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmişse ve Coronavirüs taşıyan kişilere müdahalede bulunmuşsa dikkat! Çünkü bu salgın tanısı için önemlidir. Aksi takdirde bu vakalar mevsimsel grip enfeksiyonu olarak kabul edilmelidir. Bu yönde önlemler alınarak panik yapılmamalıdır.

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