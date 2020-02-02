Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.
İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi.
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