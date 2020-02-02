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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 00:24

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu li mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü

Dışişleri Bakanı (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere gittiği Cidde'de Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Cidde'de Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.

İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi.

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