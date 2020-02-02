İstanbul'da Koronavirüs alarmı! Vatandaşlar böyle önlem aldı!
Çin'de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs tüm dünyayı alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilirken İstanbul'da da büyük panik yaşanıyor. İstanbul'da vatandaşların büyük bir kısmı ölümcül virüsten korunmak için maske takmaya başladı.
Çin genelinde 304 kişinin ölümüne neden olan, Çin'in Vuhan kentinden yayılan korona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi. Türkiye'de de pek çok kişi korona virüsü şüphesi ile gözetim altına alındı. Şu ana kadar kimsede korona virüsü tespit edilmedi. İnsandan insana solunum yollarıyla da bulaşabilen hastalıktan korunmak için pek çok kişi maske kullanıyor. Ancak İstanbul'da maske takanların büyük bir çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor.
"Çin'den geldikten sonra maske takmamızın sebebi sadece kendimizi korumak değil, buradaki vatandaşlara da 'biz önlemimizi aldık, bizden korkmayın' mesajı vermek. Burada kimse bize bir tepki vermedi, bizi görüp kaçan olmadı. Bugün Çin'e döneceğiz. Ülkemizin bu durumdan kurtulması için Çin vatandaşı olarak elimizden geleni yapacağız"