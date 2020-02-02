Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse yönelik gümrüklerde bir çalışma grubu kurduklarını, ona Sağlık Bakanlığından da katılım talep ettiklerini belirterek, "Biz 'Ekiplerimize her türlü ekipman, donanımı temin edelim. Çin'den gelecek gemiler olursa da bu konuyla ilgili kendi ekiplerimizi koruyalım' diye bir yaklaşım içerisindeyiz" dedi.

ÇİN İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Litvanya temasları sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün Çin ile ticari ilişkileri nasıl etkileyeceği ve ülkeden gelen kargoların denetiminin nasıl sürdürüleceğine ilişkin bilgi verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ

Çin'deki koronavirüsü nedeniyle gümrüklerde nasıl tedbirler alındığına yönelik bir soru üzerine, Pekcan, Sağlık Bakanlığından kendilerine gelen notta söz konusu virüsün kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla canlı kalmadığı ve uluslararası kargolarda bir sıkıntının yaşanmadığı yönünde bilginin yer aldığını belirtti.

KORUYUCU OLACAĞIZ

Pekcan, dünyaya bakıldığında kimsenin henüz kargoları önleyici bir tedbir almadığını gördüklerine işaret ederek, "Bu bilgilere göre bir risk söz konusu değil. Ancak biz yine de ön tedbir alıyoruz. Gümrüklerde bir çalışma grubu kurduk, ona Sağlık Bakanlığından da katılım talep ettik. Biz 'Ekiplerimize her türlü ekipman, donanımı temin edelim. Çin'den gelecek gemiler olursa da bu konuyla ilgili kendi ekiplerimizi koruyalım' diye bir yaklaşım içerisindeyiz" diye konuştu.

ÇALIŞTIĞIMIZ BAŞLA ÜLKELER DE VAR, SIKINTI YAŞAMAYIZ

Virüs salgınının bütün dünya ticaretini etkileyebileceğini kaydeden Pekcan, şöyle devam etti:

"Ancak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak ürün tedarikinde hiçbir zaman bir ülkeye bağımlı kalmıyoruz, yüzde 100 bir ürünü bir ülkeden almıyoruz. Kurduğumuz risk analiz programımız sayesinde ülke, ürün bazlı çalışmalar, analizler yapabiliyoruz. Örneğin, herhangi bir ülkeyle ihracat ve ithalatta anormal bir yoğunlaşma olursa sistem bize uyarı veriyor. (Çin'den gelen ithal ürünler) Tedarik sıkıntısı yaşamayız, yani Uzak Doğu'da çalıştığımız başka ülkeler de var ,hep alternatiflerimiz var, yüzde 100 bir ürünü bir ülkeden almıyoruz."

Çin için üzüntülerini dile getiren Pekcan, onların da iyi ve ciddi önlemler aldıklarını gördüğünü söyledi.

ÇİN'İN HAKİM PAZARLARINA YÖNELİK ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan bu durumun bir başka boyutu da olduğuna dikkati çeken Pekcan, Çin'den dünya pazarlarına ihraç edilen ürünlerin ihraç edilememesi durumunda Türkiye'nin nasıl çalışmalar gerçekleştirebileceğine yönelik bir değerlendirme de yaptıklarını anlattı.

Pekcan, bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Bu Çin'in hakim olduğu pazarlarda hangi ürünlerde bizim güçlü olduğumuzu tespit etmeye yönelik bir çalışma. Bu alanlar tekstil, hazır giyim, ayakkabı, deri ürünleri olabilir, diğer sektörler de olabilir." şeklinde konuştu.

ÇİN İLE KEK TOPLANTISI ERTELENEBİLİR

Bakan Pekcan, 6 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanan Çin Ticaret Başkan Yardımcısının kendilerine bir yazı gönderdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize 'Koronavirüs sebebiyle ziyaretimi ertelemek zorundayım' diye bir yazı yazmışlar. 20 Şubat'ta Çin'de KEK toplantımız olacaktı. Dolayısıyla herhalde biz de bu toplantının yapılamayacağı yönünde bir cevap vereceğiz. Esasında 2006'dan beri Çin ile böyle bir görüşme gerçekleşmemiş. 2006'dan beri gerçekleşmeyen buluşmayı bu sene gerçekleştirecektik. Henüz resmi olarak bildirmedik ama bugün öyle bir mesaj geldiğine göre biz de o doğrultuda hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.