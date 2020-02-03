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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 13:23

Son dakika: Suriye sınırında

Son dakika haberi... , Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, ’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Bakan Akar Suriye sınırında

, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, 'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

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