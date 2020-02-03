Dünya, Çin'e odaklandı. Vuhan'da patlak veren Coronavirüs, insanoğlunu çaresiz bıraktı. Ölü sayısı her geçen gün arttı. Salgın 26 ülkenin kapısına dayandı. Bilim hastalığa karşı çare ararken, bu kez uyuyan felaket yeniden uyandı. Çin'de yeni Coronavirüs (2019-nCoV) salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan'da kuş gribi (H5N1) salgını saptandı. Salgın nedeniyle şimdiye kadar 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiği açıklandı. Şu ana kadar Hunan'daki kuş gribinin insanlara geçtiğine dair bir vakaya ulaşılmadı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğunu açıkladı. Kuş gribinin insanlara bulaşması durumunda ölüm oranının yüzde 50 olduğu saptandı. Öte yandan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkelerini ziyarete gelen Çinli bir çift üzerinde tespit edilen yeni tip 'Coronavirüs'ü (2019-nVoC) izole ettiklerini vurguladı. Söz konusu şahsın karantina altına alındığını açıkladı.
Sperenza, şu ifadeyi kullandı: "İtalya, Avrupa'da virüsü izole etmeyi başaran ilk ülke oldu. Bunun anlamı şu; virüs üzerinde daha iyi çalışmaya ve de yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini doğrulamaya yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak."
SIKI TEDBİR
Endonezya, Vuhan'daki vatandaşlarını çıkardı. Batam'daki Hang Nadim Havalimanı'na tahliyesini sağladı. Sağlık ekipleri, uçaktan inen yolcuların üzerine dezenfektan sıvı sıktı. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı. Bu arada Vuhan'dan getirilen Endonezyalılar'ın 14 gün gözlem altında tutulacağı ve gerekli testlerin yapılacağı vurgulandı.
Dünyanın Coronavirüs haritası her gün artarak değişiyor.
HASTALIK BELİRTİSİ YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüs tedbirleri için basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: Ülkemizde Coronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune negatif çıktı. Ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de virüse rastlanmamıştır. Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkânlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için seferber etmiş durumdayız. Bugüne kadar çalışılan örnek sayısı 103 oldu. Wuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık yoktur. 62 kişinin 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi.
KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. 62 kişi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alındı. Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Hastane önünde görev yapan polis ekipleri de maske takmayı unutmadı.
Hastane önündeki polisler de maske takıyor.
MADE IN CHINA
İstanbul'da da bazı vatandaşların maske taktığı dikkat çekti. Maske kullanmayan Şükrü Akbaş, "Bu işi abartıyorlar. 2 milyar nüfusu olan bir ülkede 150 kişinin ölmesi dünya için büyük bir olay" dedi.
CORONA GASPÇISI
Ankara'da, 70 yaşındaki C.Ö., Coronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdanı çaldı. Kısa sürede yakalandı.
SAHİBİNDEN SATILIK MASKE
Yurdum insanı, maskeyi iş kapısı yaptı. sahibinden.com'da maske satışları başladı. Görenler şaşkına uğradı.
CESUR YÜREK
Çin'in Wuhan kenti, karantina altına alındı. Kentte bulunan herkes kaçmak için bir yolunu aramaya başladı. Ancak biri vardı ki o tam tersini yaptı. Muying Shi adlı genç öğretmenin, Coronavirüs'e yakalanan annesine yardımcı olmak için enfeksiyonun merkez üssüne gittiği vurgulandı. Bu arada Japonya bölgedeki vatandaşlarını kurtarmak için 4. uçağı göndereceğini açıkladı. Ancak Çin'de evlilik yapmış bazı Japon vatandaşları ailelerinden ayrılmak istemiyor.
RUSYA'DAN İLAÇ ÖNERİSİ
Dünya Coronavirüs'e karşı aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürürken Rusya'dan önemli bir haber geldi. Rus bilim insanları, Coronavirüs'e karşı 3 ilaç önerdi. Listedeki ilaçların Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant beta-1b olduğu belirtildi.
ŞEKERİ OLAN DİKKAT ETSİN
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı gerdi. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu virüsle ilgili önemli bilgiler verdi:
KİMDEN KORKALIM?
Ateş, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve akciğer filminde gölge bulunan kişiler için kritik neden, hastalıkla temastır! Yani bu bulguları taşıyan kişi son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmişse ve Coronavirüs taşıyan kişilere müdahalede bulunmuşsa dikkat! Çünkü bu salgın tanısı için önemlidir. Aksi takdirde bu vakalar mevsimsel grip enfeksiyonu olarak kabul edilmelidir. Bu yönde önlemler alınarak panik yapılmamalıdır.
KULUÇKA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Virüsün kuluçka süresi, 14 gündür. Coronavirüs'lü kişilerle teması olanlar, 14 gün tıbbi gözetim altında tutulmaktadır. Hastalığın tanısı normal kan testlerinden farklı olarak sadece PCR denilen özel bir yöntem ile konabilmektedir. Hastaların yine büyük çoğunluğunu Huanan Deniz Ürünleri Marketi'nde çalışanlar ya da oraya gidenler oluşturmaktadır. Coronavirüs'e (2019-nCoV) yakalanan kişiler iki gün içerisinde ağırlaşarak hastaneye başvurmaktadır.
KRONİK HASTALAR
Virüs, 60 yaşından büyüklerde ölümcüldür. Nedeni ise bu kişilerdeki kalp, akciğer, diyabet vb. altta yatan diğer hastalıkların olmasıyla da açıklanabilir. 15 yaşın altında herhangi bir Coronavirüs vakasının bildirilmemiş olması ise özellikle çocuklardaki olası Coronavirüs enfeksiyonlarının daha hafif geçtiğini düşündürtmektedir. Coronavirüs'e yakalanan kişiler iki gün içerisinde ağırlaşarak hastaneye başvurmaktadır. Lakin Coronavirüs kesin tanısı koymak şu aşamada klinik açıdan zordur. İlk aşamada Coronavirüs tanısı konup hastaneye yatırılanların sayısı ise çok daha azdır.
ÖLDÜREN VİRÜS CORONA - DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: NASIL 'CORON'ALIM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğunu açıkladı. Kuş gribinin insanlara bulaşması durumunda ölüm oranının yüzde 50 olduğu saptandı. Öte yandan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkelerini ziyarete gelen Çinli bir çift üzerinde tespit edilen yeni tip 'Coronavirüs'ü (2019-nVoC) izole ettiklerini vurguladı. Söz konusu şahsın karantina altına alındığını açıkladı.
Sperenza, şu ifadeyi kullandı: "İtalya, Avrupa'da virüsü izole etmeyi başaran ilk ülke oldu. Bunun anlamı şu; virüs üzerinde daha iyi çalışmaya ve de yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini doğrulamaya yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak."
SIKI TEDBİR
Endonezya, Vuhan'daki vatandaşlarını çıkardı. Batam'daki Hang Nadim Havalimanı'na tahliyesini sağladı. Sağlık ekipleri, uçaktan inen yolcuların üzerine dezenfektan sıvı sıktı. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı. Bu arada Vuhan'dan getirilen Endonezyalılar'ın 14 gün gözlem altında tutulacağı ve gerekli testlerin yapılacağı vurgulandı.
Dünyanın Coronavirüs haritası her gün artarak değişiyor.
HASTALIK BELİRTİSİ YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüs tedbirleri için basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: Ülkemizde Coronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune negatif çıktı. Ulusal laboratuvarda çalışılan örnekte de virüse rastlanmamıştır. Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkânlarımızı vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı için seferber etmiş durumdayız. Bugüne kadar çalışılan örnek sayısı 103 oldu. Wuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık yoktur. 62 kişinin 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi.
KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. 62 kişi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alındı. Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de güvenlik güçleri kuş uçurtmadı. Hastane önünde görev yapan polis ekipleri de maske takmayı unutmadı.
Hastane önündeki polisler de maske takıyor.
MADE IN CHINA
İstanbul'da da bazı vatandaşların maske taktığı dikkat çekti. Maske kullanmayan Şükrü Akbaş, "Bu işi abartıyorlar. 2 milyar nüfusu olan bir ülkede 150 kişinin ölmesi dünya için büyük bir olay" dedi.
CORONA GASPÇISI
Ankara'da, 70 yaşındaki C.Ö., Coronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdanı çaldı. Kısa sürede yakalandı.
SAHİBİNDEN SATILIK MASKE
Yurdum insanı, maskeyi iş kapısı yaptı. sahibinden.com'da maske satışları başladı. Görenler şaşkına uğradı.
CESUR YÜREK
Çin'in Wuhan kenti, karantina altına alındı. Kentte bulunan herkes kaçmak için bir yolunu aramaya başladı. Ancak biri vardı ki o tam tersini yaptı. Muying Shi adlı genç öğretmenin, Coronavirüs'e yakalanan annesine yardımcı olmak için enfeksiyonun merkez üssüne gittiği vurgulandı. Bu arada Japonya bölgedeki vatandaşlarını kurtarmak için 4. uçağı göndereceğini açıkladı. Ancak Çin'de evlilik yapmış bazı Japon vatandaşları ailelerinden ayrılmak istemiyor.
RUSYA'DAN İLAÇ ÖNERİSİ
Dünya Coronavirüs'e karşı aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürürken Rusya'dan önemli bir haber geldi. Rus bilim insanları, Coronavirüs'e karşı 3 ilaç önerdi. Listedeki ilaçların Ribavirin, Lopinavir ve bağışıklık sistemini güçlendiren Ritonavir Recombinant beta-1b olduğu belirtildi.
ŞEKERİ OLAN DİKKAT ETSİN
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyayı gerdi. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu virüsle ilgili önemli bilgiler verdi:
KİMDEN KORKALIM?
Ateş, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve akciğer filminde gölge bulunan kişiler için kritik neden, hastalıkla temastır! Yani bu bulguları taşıyan kişi son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmişse ve Coronavirüs taşıyan kişilere müdahalede bulunmuşsa dikkat! Çünkü bu salgın tanısı için önemlidir. Aksi takdirde bu vakalar mevsimsel grip enfeksiyonu olarak kabul edilmelidir. Bu yönde önlemler alınarak panik yapılmamalıdır.
KULUÇKA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Virüsün kuluçka süresi, 14 gündür. Coronavirüs'lü kişilerle teması olanlar, 14 gün tıbbi gözetim altında tutulmaktadır. Hastalığın tanısı normal kan testlerinden farklı olarak sadece PCR denilen özel bir yöntem ile konabilmektedir. Hastaların yine büyük çoğunluğunu Huanan Deniz Ürünleri Marketi'nde çalışanlar ya da oraya gidenler oluşturmaktadır. Coronavirüs'e (2019-nCoV) yakalanan kişiler iki gün içerisinde ağırlaşarak hastaneye başvurmaktadır.
KRONİK HASTALAR
Virüs, 60 yaşından büyüklerde ölümcüldür. Nedeni ise bu kişilerdeki kalp, akciğer, diyabet vb. altta yatan diğer hastalıkların olmasıyla da açıklanabilir. 15 yaşın altında herhangi bir Coronavirüs vakasının bildirilmemiş olması ise özellikle çocuklardaki olası Coronavirüs enfeksiyonlarının daha hafif geçtiğini düşündürtmektedir. Coronavirüs'e yakalanan kişiler iki gün içerisinde ağırlaşarak hastaneye başvurmaktadır. Lakin Coronavirüs kesin tanısı koymak şu aşamada klinik açıdan zordur. İlk aşamada Coronavirüs tanısı konup hastaneye yatırılanların sayısı ise çok daha azdır.
ÖLDÜREN VİRÜS CORONA - DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: NASIL 'CORON'ALIM
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