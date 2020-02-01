Son dakika: Wuhan'daki Türkler yurda dönüyor! Bakan Koca: Yolcularımızda hastalık belirtisi ve şüphesi yok!

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Çin 'den A400M askeri kargo uçağınınile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.



Bakan Fahrettin Koca'dan açıklamalarda bulundu.



Koca'nın açıklamalarından satır başları;



Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi.

Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Bugüne kadar koronavirüs tanısı konan hasta bulunmuyor.



Yolcularımızda hastalık belirtisi ve şüphesi yok!





BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Koca Yusuf Operasyonu" başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına indi." ifadelerin yer verildi.





14 GÜN HASTANEDE KALACAKLAR

Milli Savunma Bakanlığı uçak içindeki eşyaların özel arındırma işleminden geçeceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Koca ise gelen yolcuların 14 gün tek kişilik odalarda gözetim altında tutulacağını açıklamıştı.





KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.





Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.