Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulduğu odalara ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaştı.
02.02.2020 20:17
- Son Güncelleme: 02.02.2020 20:17
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanına getirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağında bulunan mürettebat dahil 62 kişi, ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde tek kişilik odalara yerleştirildi.
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