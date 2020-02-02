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Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulduğu odalara ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaştı.

02.02.2020 20:17 - Son Güncelleme: 02.02.2020 20:17
Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altında tutulduğu odalara ilişkin görseller kamuoyuyla paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanına getirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağında bulunan mürettebat dahil 62 kişi, ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesinde tek kişilik odalara yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Odalarda, müşahede altında tutulan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü malzemenin yanı sıra vakit geçirmelerini sağlayacak televizyonlar da bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Giriş kapısında özel işaretle "Odaya girmeden önce lütfen hemşire ile görüşünüz" yazısının yer aldığı odalarda, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak söz konusu kişilere, yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek.

Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Bu kişilerin tüm atıkları, tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

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