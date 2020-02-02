Sağlık Bakanlığı Vuhan'dan gelenlerin bulunduğu Zekai Tahir Burak Hastanesinden ilk görüntüleri paylaştı

Giriş kapısında özel işaretle "Odaya girmeden önce lütfen hemşire ile görüşünüz" yazısının yer aldığı odalarda, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak söz konusu kişilere, yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek.