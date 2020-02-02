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  • 02.02.2020 15:43
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 15:48

Başkan Erdoğan 'ya gidiyor

Başkan Erdoğan'ın yarın (3 Şubat 2020) 'ya yapacağı ziyaretin detayları belli oldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısına katılacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı 'ın 'ya resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Yapılacak olan ziyaretin detayları İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan paylaşımların detayları;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat 2020 tarihinde Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir."

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

"Görüşmelerde, Kırım Tatar Soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir."

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