Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.02.2020 20:53
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 20:54

Son dakika: 'nde korkutan ! Çanakkale'de hissedildi! 1 Şubat listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nde saat 20.34'te 3.6 şiddetinde bir meydana geldi. Yerin 28 kilometre altında olan deprem Çanakkale'den de hissedildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.34'te 'nde 3.6 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.01 20:34:02 38.9765 25.4115 2.7 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2020.02.01 20:15:53 38.9935 25.3835 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.02.01 20:13:41 39.0865 27.8475 3.7 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 19:52:35 39.0015 27.8493 2.7 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 19:37:22 38.4362 39.1788 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.01 19:36:03 38.4388 39.2127 10.7 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.01 19:26:23 39.0892 27.8235 14.1 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:39:28 39.0173 27.9205 7.2 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:30:52 39.0097 27.8778 3.2 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:24:39 39.1235 27.8437 4.6 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:12:48 39.0275 27.7557 4.4 -.- 1.4 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:09:42 39.0315 27.8252 5.1 -.- 2.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:03:42 39.0930 27.8543 11.9 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:36:16 39.0313 27.8327 2.8 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:27:44 39.0947 27.8212 5.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:25:30 38.3128 38.8383 2.2 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.01 17:21:25 39.0078 27.8438 5.7 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:10:40 38.3535 39.0575 5.1 -.- 2.0 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.01 17:05:49 38.9622 27.8638 12.8 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Çanakkale'de hissedildi! 1 Şubat son depremler listesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri