Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.34'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 28 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.01 20:34:02 38.9765 25.4115 2.7 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2020.02.01 20:15:53 38.9935 25.3835 7.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.02.01 20:13:41 39.0865 27.8475 3.7 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 19:52:35 39.0015 27.8493 2.7 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 19:37:22 38.4362 39.1788 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.01 19:36:03 38.4388 39.2127 10.7 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.01 19:26:23 39.0892 27.8235 14.1 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:39:28 39.0173 27.9205 7.2 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:30:52 39.0097 27.8778 3.2 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:24:39 39.1235 27.8437 4.6 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:12:48 39.0275 27.7557 4.4 -.- 1.4 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:09:42 39.0315 27.8252 5.1 -.- 2.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 18:03:42 39.0930 27.8543 11.9 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:36:16 39.0313 27.8327 2.8 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:27:44 39.0947 27.8212 5.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:25:30 38.3128 38.8383 2.2 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.01 17:21:25 39.0078 27.8438 5.7 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.01 17:10:40 38.3535 39.0575 5.1 -.- 2.0 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.01 17:05:49 38.9622 27.8638 12.8 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
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